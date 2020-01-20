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Кількість безробітних за грудень збільшилась майже на 15% - Держстат

Про це повідомляють оперативні дані Державної служби статистики
При цьому кількість вакансій в грудні знизилася на 27%, а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становила 6 людей (у листопаді цей показник був 4 людини на одну вакансію).
Кількість безробітних за грудень збільшилась майже на 15% - Держстат Фото: Економічна Правда

За грудень кількість безробітних осіб в Україні різко зросла на 15% - з 288,9 тисячі у листопаді, до 338,2 тисячі в грудні 2019 року, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомляють оперативні дані Державної служби статистики.

При цьому кількість вакансій в грудні знизилася на 27%, а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становила 6 людей (у листопаді цей показник був 4 людини на одну вакансію).

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20 01 2020 14:10
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