CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПри цьому кількість вакансій в грудні знизилася на 27%, а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становила 6 людей (у листопаді цей показник був 4 людини на одну вакансію).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість безробітних за грудень збільшилась майже на 15% - Держстат
Про це повідомляють оперативні дані Державної служби статистики
Фото: Економічна Правда
За грудень кількість безробітних осіб в Україні різко зросла на 15% - з 288,9 тисячі у листопаді, до 338,2 тисячі в грудні 2019 року, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомляють оперативні дані Державної служби статистики.
При цьому кількість вакансій в грудні знизилася на 27%, а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становила 6 людей (у листопаді цей показник був 4 людини на одну вакансію).
Читайте також: Данія допоможе з створенням робочих місць для переселенців з Донбасу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 01 2020 14:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків