Дефіцит електроенергії погіршив ситуацію на ринку праці в Україні – НБУ
Про це повідомляє макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2023 року).
Зокрема, кількість вакансій була на 5-23% (за різними показниками сайтів пошуку роботи) нижчою пікового значення цього року, зафіксованого у вересні.
Кількість резюме (крім пошуку роботи в ІТ та за кордоном) теж скорочувалася, зокрема через обмеження пошуку роботи в інтернеті внаслідок перебоїв з е/е та зв'язком.
"Додатковим чинником послаблення пропозиції на ринку праці може бути і сезонне зниження активності з пошуку роботи у передсвятковий період", – йдеться в огляді.
Раніше повідомлялось, що інфляція, зростання відсоткових ставок та війна в Україні спричинили найбільші втрати на ринках активів з часів світової фінансової кризи у 2008 році.