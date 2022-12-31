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Ринки акцій та облігацій втратили понад $30 трлн за рік

31 грудня 2022, 19:31
Ринки акцій та облігацій втратили понад $30 трлн за рік
Фото: з відкритих джерел
Інфляція, зростання відсоткових ставок та війна в Україні спричинили найбільші втрати на ринках активів з часів світової фінансової кризи у 2008 році, кажуть аналітики.

Глобальні ринки акцій та облігацій втратили понад 30 трильйонів доларів у 2022 році. Про це повідомляє The Financial Times.

Фондовий індекс MSCI цього року втратив п'яту частину своєї вартості, що стало найбільшим падінням з 2008 року; акції від Уолл-стріт до Шанхаю та Франкфурта також значно впали.

У Нью-Йорку розпродаж в останній торговий день року збільшив втрати блакитних фішок S&P 500 і високотехнологічного Nasdaq, які цього року впали на 19% і 33% відповідно, що є найгіршою річною продуктивністю для обох з 2008 року.

Прибутковість 10-річних державних облігацій США, глобальний еталон вартості довгострокових позик, підскочила до 3,9% з приблизно 1,5% наприкінці минулого року - найбільший річний приріст згідно з звітністю Bloomberg, яку ведуть з 1960-х років.

"У нас була така ситуація протягом багатьох років, коли акції та облігації були дорогими, тому що це булаодна гра, яку рухають низька інфляція та низькі відсоткові ставки. Урок цього року полягає в тому, що в якийсь момент настає день розплати, і він жорстокий", - сказав Лука Паоліні, головний стратег Pictet Asset Management.

За даними Bloomberg, ринкова вартість компаній, що торгуються на всіх світових фондових біржах, впала на 25 трлн доларів, тоді як індекс Multiverse – постачальника даних, який відстежує глобальний державний та корпоративний борг, знизився майже на 16% або 9,6 трлн доларів у перерахунку на ринкову вартість.

Зростання вартості запозичень також знищило трильйони доларів вартості американських технологічних гігантів.

Tesla втратила цього року майже дві третини своєї вартості, а виробник чипів Nvidia втратив 50%. Акції Apple і Microsoft впали майже на 30%, тоді як Alphabet, материнська компанія Google, втратила майже 40%, а власник Facebook – Meta – упав на 64%.

За даними Financial Times, вартість ринку криптовалют впала на 1,7 трлн доларів з початку 2022 року, що свідчить про те, що цього року спекулятивний запал, який охопив ринок у 2020 році, вибухнув.

Ринки акцій Китаю, що розповзаються, також постраждали, оскільки економіка була підірвана суворими заходами боротьби з коронавірусом. Індекс акцій CSI 300 у Шанхаї та Шеньчжені впав на 22% у місцевій валюті та на 28% у доларовому вираженні.

Індекс MSCI Europe знизився приблизно на 16% у доларовому вираженні, але на 11% менше у євро.

Індекс S&P GSCI зріс на 9%, а ціни на енергоносії та сільськогосподарську продукцію демонструють сильне зростання.

Лондонський індекс FTSE 100, у якому велика увага приділяється енергетичним, гірничодобувним та фармацевтичним компаніям, які краще впоралися зі зміною ринку цього року, трохи зріс з початку року у фунтах стерлінгів.

Інтенсивність ринкових коливань цього року наголошує на масштабі зміни режиму, з яким зіткнулися глобальні інвестори, які звикли до низьких відсоткових ставок.

Як пояснює FT, вищі відсоткові ставки знижують привабливість володіння активами, такими як акції та ризикованіші боргові зобов'язання, оскільки інвестори можуть отримувати більш високий прибуток у готівці або наднадійних активах, таких як державні облігації США, Німеччини або Японії. Оскільки вищі ставки роблять позики дорожчими, вони також, як правило, чинять тиск на економіку в цілому, посилюючи фінансові умови для компаній та підприємств.

Раніше ЗМІ писали, як змінились статки найбагатших українців за час війни.

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