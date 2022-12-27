Як змінились статки найбагатших українців за час війни - Forbes

За десять місяців 2022 року статки найбагатших українців впали більш як на $20 млрд – до $22,5 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

Одним із тих, хто втратив найбільше з лютого є лідер рейтингу Рінат Ахметов – його активи зменшились із $13,7 млрд у лютому до $4,4 млрд під кінець року. Не в останню чергу і через втрату двох великих металургійних комбінатів у тимчасово окупованому Маріуполі, а також закриття медіабізнесу.

В першій п‘ятірці також опинились Максим Литвин із активами $2,3 млрд, Олексій Шевченко – $2,3 млрд, Віктор Пінчук – $2,2 млрд та Констянтин Жеваго – $1,4 млрд.

Водночас із списку найбагатших українців випали такі люди як Ігор Коломойський, який торік займав четверте місце в рейтингу, і якого влітку було позбавлено громадянства, Вячеслав Богуслаєв та Віктор Медведчук, яким оголошено підозру у державній зраді, а їхні активи арештовано, а також низка бізнесменів, у бізнесу яких виникли проблеми внаслідок війни.

Водночас аналітики видання прогнозують, що після закінчення війни до списку найбагатших ввійдуть нові лиця, які ніколи там не були. Здебільшого це представники ІТ та напрямку новітніх технологій, а також син Ахметова Дамір, який придбанням закордонної нарухомості уже накопичив чималий капітал.

У Forbes зазначили, що оцінювали статки найбагатших людей на остнові вартості активів: акцій, нерухомості, транспортних засобів, предметів мистецтва, рахунків у банках і готівки. Публічні компанії оцінено за ринковою вартістю, але не нижче ліквідаційної вартості активів.

Раніше повідомлялось, що Україна увійшла в десятку найщедріших країн світу.