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Україна увійшла в десятку найщедріших країн світу

07 грудня 2022, 12:40
Україна увійшла в десятку найщедріших країн світу
Фото: Українська Правда
Українці потрапили у топ-10 найщедріших націй світу у 2022 році. Рейтинг благодійності опублікувала авторитетна британська благодійна організація Charities Aid Foundation.

Країни оцінювали за критеріями допомоги незнайомим людям, кількість пожертв та кількість волонтерів.

Про це повідомляють у звіті World Giving Index від CAF.

Зазначається, що Україна в переліку з 119 країн посіла 10 місце. Аналізувалася благодійна діяльність у 2021 році, відтоді за час війни показники пожертвувань і залученості волонтерів могли значно зрости.

Очолює рейтинг п’ятий рік поспіль Індонезія. У цій країні 84% мешканців переказують кошти благодійним чи релігійним організаціям.

Активно допомагають незнайомцям люди у Кенії та США. До десятки також увійшли Австралія, Нова Зеландія, М’янма, Сьєрра-Леоне, Канада, Замбія та Україна.

Згідно з даними звіту, 75% українців допомагали незнайомцям, 47% – робили пожертви, 24% займалися волонтерською діяльністю. Всього торік у світі волонтерили 23% людей.

Раніше повідомлялось, що Олена Зеленська отримала премію The Hillary Rodham Clinton Awards.

рейтингУкраїна

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