Олена Зеленська отримала премію The Hillary Rodham Clinton Awards

Перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards за лідерство у визнанні важливої ролі жінок у створенні мирнішого і безпечнішого світу.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що дружина глави держави вийшла на відеозв'язок з державним секретарем США Гілларі Клінтон, яка нагородила її премією онлайн.

Під час виступу на церемонії нагородження Зеленська наголосила, що цієї нагороди гідна не лише вона, а й усі українці, які захищають нашу землю від російських загарбників.

"Хочу сказати відверто: у мене немає відчуття, що ця нагорода належить тільки мені. Вся Україна зараз бореться за свободу і водночас за мирне життя в усьому світі. Тому дозвольте мені подякувати і розділити цю відзнаку з кожною українкою та українцем, які відстоюють право на мир", – сказала вона.

Також перша леді України розглядає цю нагороду як знак підтримки з боку Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялось, що Зеленський став людиною року за версією Financial Times.