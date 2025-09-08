Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай допомагає росії залучати кошти через внутрішній ринок облігацій – FT

08 вересня 2025, 09:39
Китай допомагає росії залучати кошти через внутрішній ринок облігацій – FT
Фото: з вільного доступу
Це рішення стане першим залученням коштів російських компаній у Китаї з початку повномасштабної війни росії проти України.

Китай готується до відкриття свого ринку облігацій для великих енергетичних компаній росії в контексті поглиблення дипломатичних та економічних зв'язків Пекіна з москвою.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами співрозмовників видання, наприкінці серпня в Гуанчжоу відбулася зустріч, під час якої китайські фінансові регулятори повідомили керівникам російських енергетичних корпорацій, що підтримають їхні плани щодо випуску облігацій "Panda" ("панда бонди" - облігації в юанях, які іноземні компанії випускають на внутрішньому ринку Китаю. - ред.).

Це рішення стане першим залученням коштів російських компаній у Китаї з початку повномасштабної війни росії проти України. А також першим розміщенням російських боргових паперів на внутрішньому китайському ринку після випуску "панда бондів" російським виробником алюмінію "Русал" у 2017 році - тоді компанія залучила 1,5 млрд юанів (210 млн доларів).

Видання нагадало, що з 2022 року масштабні санкції США та ЄС фактично закрили росії доступ до глобальних фінансових ринків. У результаті китайські банки почали відмовлятися від участі в угодах з публічного фінансування з участі російських компаній, побоюючись вторинних обмежень.

Водночас, пише FT, юань поступово набуває статусу важливої іноземної валюти для російської економіки, що ослаблена санкціями. Вже у 2022 році низка російських компаній почала розміщувати на внутрішньому ринку облігації, номіновані у юанях. Такі цінні папери випускають лише кілька корпорацій, серед них - "Русал" і "Газпром".

За словами джерел видання, поновлення випуску "панда-бондів" у росії на першому етапі обмежиться двома-трьома компаніями. Очікувалося, що першими позичальниками будуть "Росатом" та її дочірні компанії, котрі не підпадають під більшість західних санкцій, і намагаються використати другий за обсягом ринок облігацій у світі.

Одним із можливих варіантів обходу санкцій, розглядався випуск облігацій "Panda" через компанії рф, що не підпадають під санкції. Проте існував ризик, що після продажу боргових паперів такі структури теж можуть потрапити під санкції.

Минулої п’ятниці "Газпром", який перебуває під санкціями США з 2022 року, отримав від китайського рейтингового агентства CSCI Pengyuan найвищу оцінку ААА зі стабільним прогнозом. Настільки високий кредитний рейтинг є ключовою умовою для доступу іноземних позичальників до внутрішнього ринку облігацій у КНР.

За даними FT, дедалі більше провідних російських енергетичних компаній отримують китайські кредитні рейтинги. Серед них - АТ "Атоменергопром" (дочірня компанія "Росатому"), один із лідерів російського ринку скрапленого природного газу "Новатек" і компанія "Зарубежнефть".

