МОЗ повідомило про зростання захворюваності на кір
За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 13-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2254 особи - 1113 дорослих та 1141 дитина, повідомляє LB.ua.
Протягом 22-28 березня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (260 хворих - 139 дорослих та 121 дитина), Київській (200 - 123 дорослих і 77 дітей), Хмельницькій (177 - 93 дорослих і 84 дитини), Львівській (165 - 48 дорослих і 117 дітей) і Харківській (160: 91 дорослий і 69 дітей) областях.
За даними МОЗ, з початку року (з 28 грудня 2018 року до 28 березня 2019 року) на кір захворіли 35 002 особи - 15 886 дорослих та 19 116 дітей. Від ускладнень кору померли 14 осіб.
Нагадаємо, що соцмережі Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації.
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