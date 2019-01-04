МОЗ повідомило про зростання захворюваності на кір

У 2019 році на кір захворіли понад 35 тисяч осіб, 14 - померли

Після декількох тижнів падіння рівень захворюваності на кір в Україні знову почав зростати.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 13-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2254 особи - 1113 дорослих та 1141 дитина, повідомляє LB.ua.

Протягом 22-28 березня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (260 хворих - 139 дорослих та 121 дитина), Київській (200 - 123 дорослих і 77 дітей), Хмельницькій (177 - 93 дорослих і 84 дитини), Львівській (165 - 48 дорослих і 117 дітей) і Харківській (160: 91 дорослий і 69 дітей) областях.

За даними МОЗ, з початку року (з 28 грудня 2018 року до 28 березня 2019 року) на кір захворіли 35 002 особи - 15 886 дорослих та 19 116 дітей. Від ускладнень кору померли 14 осіб.

Нагадаємо, що соцмережі Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації.