МОЗ пропонує затвердити концепцію виробництва в Україні протиінфекційних ліків
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення проект розпорядження уряду про затвердження Концепції державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики та лікування особливо небезпечних інфекційних й інших захворювань з метою забезпечення державних потреб України у 2020-2025 роках, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час прес-брифінгу в Києві в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Основною метою цієї концепції є забезпечення епідемічного благополуччя населення, створення умов для запобігання епідеміям, зниження рівня захворюваності, смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб за рахунок організації виробництва на території України всіх необхідних для повного забезпечення населення препаратів, із залученням вітчизняних і зарубіжних інвестицій та новітніх технологій", - сказала вона.
Нагадаємо, що Степанова заслухають в профільному комітеті Ради з приводу продовження медреформи і виконання вимог МВФ
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 15 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 14 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 червня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських