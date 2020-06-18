МОЗ пропонує затвердити концепцію виробництва в Україні протиінфекційних ліків

Основною метою цієї концепції є забезпечення епідемічного благополуччя населення, створення умов для запобігання епідеміям, зниження рівня захворюваності, смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення проект розпорядження уряду про затвердження Концепції державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики та лікування особливо небезпечних інфекційних й інших захворювань.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення проект розпорядження уряду про затвердження Концепції державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики та лікування особливо небезпечних інфекційних й інших захворювань з метою забезпечення державних потреб України у 2020-2025 роках, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час прес-брифінгу в Києві в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Основною метою цієї концепції є забезпечення епідемічного благополуччя населення, створення умов для запобігання епідеміям, зниження рівня захворюваності, смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб за рахунок організації виробництва на території України всіх необхідних для повного забезпечення населення препаратів, із залученням вітчизняних і зарубіжних інвестицій та новітніх технологій", - сказала вона.

Нагадаємо, що Степанова заслухають в профільному комітеті Ради з приводу продовження медреформи і виконання вимог МВФ