МОЗ України перегляне норму щодо 80% вакцинованих працівників закладів освіти

Міністерство охорони здоров'я має намір переглянути норму щодо роботи закладів освіти за 80% вакцинованих педагогів і співробітників, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін

Міністерство охорони здоров'я має намір переглянути норму щодо роботи закладів освіти за 80% вакцинованих педагогів і співробітників, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в онлайн-інтерв'ю медичному експерту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерині Булавіновій.

"Нині норма про вакцинацію 80% персоналу шкіл переглядається, оскільки ми розуміємо, що часу, який ми виділили на вакцинацію педагогів, недостатньо, педагоги вакцинуються повільними темпами. Наразі ми цю норму послаблюватимемо – у "жовтій" і "помаранчевій" зонах рахуватимемо 80% вакцинованих принаймні однією дозою", - сказав він.

Кузін додав, що у "червоній" зоні не планується закривати школи за умови 80% вакцинованих двома дозами.

Нагадаємо, що понад 4,2 мільйона українців повністю вакцинували проти коронавірусу