Понад 4,2 мільйона українців повністю вакцинували проти коронавірусу

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 41 787 осіб. З них вакциновано першою дозою – 12 367 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 29 420 осіб

За добу в Україні проведено понад 41 тис. щеплень проти COVID-19, завершили вакцинацію – понад 4,2 мільйона осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я "Вакцинація проти COVID-19"

"За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 41 787 осіб. З них вакциновано першою дозою – 12 367 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 29 420 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усього з початку кампанії з вакцинації проведено 9 789 501 щеплення. Вакциновано – 5 581 418 осіб, з них отримали першу дозу – 5 581 416 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 4 208 085 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Вакцинацію здійснювали силами 328 мобільних бригад з імунізації, 973 пункти щеплення і 347 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за 05 вересня 2021 року було проведено в м. Києві – 5 541 щеплення, і за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 1 429 238 щеплень.

Як повідомлялося, в Україні за добу зафіксовано 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема у 62 дітей. За весь час пандемії в Україні захворіла 2 298 307 осіб, одужало – 2 213 177. Всього зареєстровано 54 001 летальний випадок.