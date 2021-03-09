Світовий банк може дати до 150 мільйонів на COVID-вакцинацію в Україні - Ляшко

Розробка плану передбачена Указом Президента як документа, що вперше систематизує прагнення країни забезпечити універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я та поєднається з досягненням цілей Сталого розвитку ООН

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко отримав від директора Світового банку з людського розвитку в регіоні Європи та Центральної Азії Фадії Саадах запевнення щодо можливості додаткового виділення близько 150 млн доларів на екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію.

Про це Ляшко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Міністр зауважив, що зустріч відбулася у межах робочого візиту до США Президента Володимира Зеленського.

"Обговорили поточний стан реалізації Міністерством трьох проєктів Світового банку з загальним обсягом позики 439,7 млн доларів. Отримав запевнення щодо можливості додаткового фінансування в розмірі до 150 млн доларів, у разі необхідності, на екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні", - зазначив Ляшко.

За його словами, ключовим елементом співпраці між МОЗ та СБ є збільшення темпів вакцинації проти COVID-19.

"Колеги зі Світового банку позитивно оцінили проведену роботу з цього напрямку в літні місяці, що дозволило нам у 9 разів збільшити охоплення щепленнями. Закликали на цьому не зупинятись та активно рухатись вперед", - зазначив Ляшко.

Він розповів, що зараз у межах співпраці зі Світовим банком здійснюється ретроактивне фінансування закупівлі вакцини Comirnaty/Pfizer; закупівля холодильного обладнання для закладів охорони здоров’я первинної ланки, яке удосконалить холодовий ланцюг логістики вакцин; додаткове оснащення лабораторій обладнанням і тест-системами; серо-епідеміологічне дослідження для вивчення серопозитивності щодо коронавірусу; робота національного контакт-центру з питань протидії поширення коронавірусної хвороби; серія тренінгів для медпрацівників та інші заходи.

За словами міністра, сторони домовились повернутись до питання продовження проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" після написання Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров’я населення на період до 2030 року, яке планується завершити до кінця року.

"Розробка плану передбачена Указом Президента як документа, що вперше систематизує прагнення країни забезпечити універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я та поєднається з досягненням цілей Сталого розвитку ООН", - заявив Ляшко.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський з дружиною прибув до Вашингтона з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. 1 вересня відбулися перемовини глав держав. Завершення візиту заплановане на неділю, 5 вересня.