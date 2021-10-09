МОЗ закликало МВС та СБУ посилити контроль за можливими підробленнями "ковідних" сертифікатів Напередодні профільний комітет уряду розглянув законопроект про посилення кримінальної відповідальності за підроблення документів, що підтверджують проведення вакцинації проти особливо небезпечних інфекційних хвороб

Міністерство охорони здоров'я звернулося з офіційним листом до Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України із закликом посилити контроль за можливими підробленнями сертифікатів про проходження вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Проведення розслідування щодо підроблення документів про ПЛР-тестування, внесення неправдивих даних до системи охорони здоров'я, щодо видачі "ковідних" сертифікатів у разі, якщо не проведена вакцинація, - це компетенція правоохоронних органів. Міністерство охорони здоров'я направило до Міністерства внутрішніх справ, до Служби безпеки України лист, у якому зазначило перелік пунктів, де можливе шахрайство, щоб посилити контроль", - сказав Ляшко журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю. Крім того, він додав, що напередодні профільний комітет уряду розглянув законопроект про посилення кримінальної відповідальності за підроблення документів, що підтверджують проведення вакцинації проти особливо небезпечних інфекційних хвороб. Нагадаємо, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

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