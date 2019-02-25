МОЗ запустило серію безкоштовних медичних онлайн-курсів
"Усе можна проходити онлайн, де завгодно і в будь-який зручний час. За чашкою какао на улюбленому дивані, наприклад. Головне - мотивація вчитися нового", - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
За словами Супрун, курси будуть корисними медичним і соціальним працівникам, психологам, а також усім охочим розширити свої знання на теми: вірусні гепатити В і С; лікування опіоїдної залежності; мультирезистентний туберкульоз; опортуністичні інфекції, супутні стани і захворювання; організаційні аспекти надання послуг особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів; профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини; психосоціальний супровід хворих з опіоїдною залежністю; допомога особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів; інфекційний контроль за туберкульозом для працівників первинної медико-санітарної допомоги.
Усі ці курси доступні за посиланням.
"Усього на цей рік заплановано чотири цикли [навчання] по два місяці. Навчання безкоштовне. Викладач може рекомендувати додаткову літературу, щоб ви могли глибше вивчити певну тему, але доступних у рамках курсу матеріалів достатньо для успішного його закінчення. Матеріали для навчання і перевірок, а також форум доступні он-лайн у будь-який час", - зазначила в.о. голови МОЗ.
Також, Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки".
МОЗ розширив перелік до 258 найменувань, 64 з яких повністю безкоштовні для пацієнтів.
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