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Можливість у будь-який час розпускати парламент - "шлях до тоталітаризму", - Порошенко

"Я хочу окремо наголосити, що конституційних підстав для припинення повноважень парламенту не існує"
Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради не існує, а можливість новообраного президента у будь-який час розпускати парламент - "шлях до тоталітаризму".
Можливість у будь-який час розпускати парламент - "шлях до тоталітаризму", - Порошенко Фото: president.gov.ua

"Щодо дострокового припинення повноважень парламенту - я хочу окремо наголосити, що конституційних підстав для припинення повноважень парламенту не існує", - заявив президент України, кандидат на виборах-2019 Петро Порошенко у прес-центрі на НСК "Олімпійський", де мали відбутися дебати з кандидатом Володимиром Зеленським.

Порошенко додав, що "якщо є певні теорії заколоту, то я в них не вірю".

"І це безвідносно до мого ставлення до парламенту. Але я вважаю, що станом на сьогодні Верховна Рада цього скликання зробила величезні кроки на підтримку пропозицій президента, в реалізації процесу реформ... Твердо переконаний, що цей процес буде продовжено", - заявив Порошенко. 

"Чи є ризик того, щоб у будь-який новообраний президент розпускав парламент, призначав депутатів... Я вважаю, що це - шлях до тоталітаризму, нічого спільного з демократією це не має", - заявив Порошенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 6 березня Окружний адмінсуд Києва офіційно звернувся до Верховної Ради з вимогод підтвердити інформацію станом на 28 лютого 2019 року про наявність коаліції, вимагаючи надати її персональний склад.

Суд ухвалив відповідне рішення за позовом Андрія Деркача, який просив зобов'язати координаторів депутатських фракцій у Верховній Раді Артура Герасимова і Максима Бурбака внести пропозиції прем'єру по кандидатурі глави МОЗ.

ОАС зобов'язав подати необхідні документи до 12 березня, однак, за інформацією "Дзеркала тижня", документи надано не було. Таким чином у суду є привід встановити, що коаліція відсутня з 28 лютого 2019 року, а у переможця президентських виборів, якщо він обіпреться на рішення ОАС, з'являться формальні підстави припинити повноваження ВР після прийняття присяги.

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14 04 2019 16:54
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