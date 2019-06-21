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"Можу пофарбувати ларьок": Коломойського здивували плани Зеленського

"Вчора ж Зеленський заявив, що "Коломойський про це ще не знає". Так я справді дізнався про це з виступу"
Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливого фінансування відбудови інфраструктури Донбасу.
"Можу пофарбувати ларьок": Коломойського здивували плани Зеленського Фото з вільних джерел

"Вчора ж Зеленський заявив, що "Коломойський про це ще не знає". Так я справді дізнався про це з виступу. Я вже коментував журналістам, що на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона витрати) можу пофарбувати ларьок. Це ж також мала архітектурна форма", – віджартовувався Коломойський, повідомляє "Українська правда".

На уточнення, чи була у нього зустріч із Зеленським після інавгурації, та про що вони на ній розмовляли – олігарх відповів, що такої зустрічі не було.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі із трьома українськими олігархами та домовився із ними про їхні інвестиції в окремі галузі розбудови Донбасу.

 

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21 06 2019 18:58
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