"Можу пофарбувати ларьок": Коломойського здивували плани Зеленського
"Вчора ж Зеленський заявив, що "Коломойський про це ще не знає". Так я справді дізнався про це з виступу. Я вже коментував журналістам, що на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона витрати) можу пофарбувати ларьок. Це ж також мала архітектурна форма", – віджартовувався Коломойський, повідомляє "Українська правда".
На уточнення, чи була у нього зустріч із Зеленським після інавгурації, та про що вони на ній розмовляли – олігарх відповів, що такої зустрічі не було.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі із трьома українськими олігархами та домовився із ними про їхні інвестиції в окремі галузі розбудови Донбасу.
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