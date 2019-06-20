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Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу

Пінчук займатиметься військовими, Ахметов – інфраструктурою
Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі із трьома українськими олігархами та домовився із ними про їхні інвестиції в окремі галузі розбудови Донбасу.
Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу Фото: EPA-EFE/STEPAN FRANKO

"Вони беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань. Наприклад, пан Пінчук забезпечить зараз же квартирами 24 родини наших полонених моряків і далі буде опікуватися проблемами соціальної допомоги всім військовослужбовцям. Це наша домовленість", - заявив Зеленський під час зустрічі із представниками бізнесу 20 червня.

За його словами, із Рінатом Ахметовим він домовився про скасування формули "Роттердам+", а також про те, що він інвестуватиме у місцеву медицину та дороги. Зеленський повідомив, що перший результат цих домовленостей – нещодавнє придбання 200 автомобілів швидкої допомоги. 

"Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - наголосив український президент.

Окрім цього, він підкреслив, що не надаватиме їм жодних преференцій, а також не допускатиме "жодних монополій".

Нагадаємо, що Зеленський зустрічався з бізнесменом Рінатом Ахметовим, але за словами президента, говорив із ним не про політику, а про інвестиції.

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20 06 2019 16:07
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