Зеленський говорив з Ахметовим: "Не політичні речі"

"Це багато речей. Це не політичні речі – ніяких домовленостей. Те, що ми відміняємо "Роттердам +", всі про це знають – і це буде."

Президент Володимир Зеленський зустрічався з бізнесменом Рінатом Ахметовим, але говорив із ним не про політику, а про інвестиції.

"Да, зустрічався з Ахметовим. Уже була зустріч", – сказав він кореспонденту "Української правди".

На запитання, про що говорили, відповів: "Завтра скажу. Саме завтра, тому що завтра в нас є зустріч із бізнесом українським. І я хочу звітувати, про що ми говорили і на чому ми наполягали і будемо наполягати".

"Це багато речей. Це не політичні речі – ніяких домовленостей. Те, що ми відміняємо "Роттердам +", всі про це знають – і це буде. І буде демонополізація – і пан Ахметов це чув, ДТЕК я маю на увазі. І всі в цілому це розуміють", – зазначив Зеленський.

"Але є інша сторона: для кожного з нас дуже важливо зараз вкладати гроші в Україну. Наші великі бізнесмени стали багатими саме тут, саме в Україні – тому зараз, мені здається, треба всі ці гроші повертати і вкладати в Україну", – додав він.

"Я завтра буду про це говорити", – анонсував президент.

Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв особисто контролювати процес залучення німецького бізнесу в Україну.