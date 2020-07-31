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Муніципалітет у Бельгії оголосив про "суворіший, ніж в Антверпені" карантин

"Ми невелике містечко із занадто великою кількістю заражень. Зараз ми мусимо змінити цю тенденцію", - сказав Девлешуве
За 48 годин захворюваність на коронавірус зросла з 20 до 54 випадків на 100 000 мешканців, або 8 підтверджених випадків для цього міста, де мешкають 14 800 жителів.
Муніципалітет у Бельгії оголосив про "суворіший, ніж в Антверпені" карантин Чорногорія знову посилює карантин (Колаж РБК-Україна)

Бельгійський муніципалітет Бракель у провінції Східна Фландрія з п’ятниці запровадить нові заходи, "суворіші, ніж в Антверпені", спрямовані на уповільнення поширення корона вірусу.

Про це оголосив голова муніципалітету Стефаан Девлешуве, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Soir.

За новими правилами, години роботи закладів громадського харчування скоротяться, футбольні матчі скасовуються, а носіння масок стає обов'язковим майже скрізь.

"Ми невелике містечко із занадто великою кількістю заражень. Зараз ми мусимо змінити цю тенденцію", - сказав Девлешуве.

Він повідомив, що за 48 годин захворюваність на коронавірус зросла з 20 до 54 випадків на 100 000 мешканців, або 8 підтверджених випадків для цього міста, де мешкають 14 800 жителів.

Раніше повідомлялося, що Бельгії середнє число випадків зараження коронавірусом за тиждень збільшилося на 70% в порівнянні з попереднім тижнем.

Нагадаємо, що людство не скоро виробить колективний імунітет проти COVID-19

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31 07 2020 10:21
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