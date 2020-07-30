ВООЗ: Людство не скоро виробить колективний імунітет проти COVID-19

ВООЗ не знає, скільки жителів Землі мають перехворіти на COVID-19, щоб можна було говорити про наявність у людства колективного імунітету

Людство ще не скоро зможе виробити колективний імунітет проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан, повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "CNBC".

За його словами, ВООЗ не знає, скільки жителів Землі мають перехворіти на COVID-19, щоб можна було говорити про наявність у людства колективного імунітету. Більшість вчених вважають, що це десь між 60% і 80%. Інші вважають, що менше.

"Якою б не була ця частка, ми не близькі до неї, а це означає, що вірус ще довго коситиме наше суспільство, перш ніж ми досягнемо цього рівня імунітету", - заявив Райан.

На його думку, ідея, що мета може полягати в досягненні колективного імунітету, суперечить контролю над хворобою. "Щоб отримати імунітет у 70%, ми мали дозволити вірусу розповсюджуватися. І що б ми тоді побачили? Переповнені лікарні, багато померлих ", - сказав Райан.

Він наголосив, що нерідко люди, які перехворіли на коронавірус, після одужання продовжують почуватися зле. До того ж стосується це не лише літніх пацієнтів, а й молоді, яка, здавалося б, переносить хворобу легко.

За його словами, були зафіксовані випадки, коли молоді пацієнти, які перехворіли на COVID-19 у легкій формі, після 10-15 тижнів все ще почувалися погано, зокрема, страждали від ускладнення дихання і кашлю.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 липня у світі зафіксували понад 17,1 млн випадків коронавірусу COVID-19. З них 670 201 - летальний, 10 697 976 осіб одужали.

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