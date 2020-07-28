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Інститут Коха не виключає, що друга хвиля COVID-19 уже почалася

За даними RKI, за останню добу зафіксовано 633 нових випадки інфікування, загалом за пів року - 206 242
Зростання показників нових інфікувань COVID-19 по всьому світу та в Німеччині зокрема дозволяє припустити початок другої хвилі захворюваності.
Інститут Коха не виключає, що друга хвиля COVID-19 уже почалася Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це, як повідомляє "Укрінформ", сказав президент Інституту Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер на брифінгу в Берліні.

"Ми не знаємо, чи то є початком другої хвилі. Може бути", - сказав професор.

У RKI, за словами його очільника, «дуже стурбовані» тенденцією останніх днів, коли кількість нових зареєстрованих випадків інфікування зростає. У червні - на початку липня в Німеччині реєструвалося по 300-500 випадків у день, минулого тижня показник сягнув 815, чимало з них - "привезені" з відпусток випадки.

Ситуацію червня-початку липня Вілер назвав "успіхом, який показує, що вірус можна уповільнити". Він заявив, що є оптимістом і переконаний, що розповсюдження вірусу можна мінімізувати, але треба неухильно дотримуватися гігієнічних норм: не менше 1,5 м відступу та ношення масок. Зростання рівня захворюваності професор пов’язує з тим, що у людей знизилося відчуття небезпеки вірусу.

Слід зауважити, що RKI проводив щоденні брифінги навесні, які припинив після 12 травня. Проведення нинішнього викликано погіршенням епідеміологічної ситуації.

Між тим МЗС ФРН попереджає з вівторка громадян про небезпеку туристичних подорожей у низку регіонів Іспанії, яка наразі перебуває у "зеленому" переліку країн, як і решта держав ЄС.

З наступного тижня планується обов'язкове тестування в німецьких аеропортах усіх, хто прибуває з небезпечних країн.

За даними RKI, за останню добу зафіксовано 633 нових випадки інфікування, загалом за пів року - 206 242.

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28 07 2020 17:36
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