Інститут Коха не виключає, що друга хвиля COVID-19 уже почалася
Про це, як повідомляє "Укрінформ", сказав президент Інституту Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер на брифінгу в Берліні.
"Ми не знаємо, чи то є початком другої хвилі. Може бути", - сказав професор.
У RKI, за словами його очільника, «дуже стурбовані» тенденцією останніх днів, коли кількість нових зареєстрованих випадків інфікування зростає. У червні - на початку липня в Німеччині реєструвалося по 300-500 випадків у день, минулого тижня показник сягнув 815, чимало з них - "привезені" з відпусток випадки.
Ситуацію червня-початку липня Вілер назвав "успіхом, який показує, що вірус можна уповільнити". Він заявив, що є оптимістом і переконаний, що розповсюдження вірусу можна мінімізувати, але треба неухильно дотримуватися гігієнічних норм: не менше 1,5 м відступу та ношення масок. Зростання рівня захворюваності професор пов’язує з тим, що у людей знизилося відчуття небезпеки вірусу.
Слід зауважити, що RKI проводив щоденні брифінги навесні, які припинив після 12 травня. Проведення нинішнього викликано погіршенням епідеміологічної ситуації.
Між тим МЗС ФРН попереджає з вівторка громадян про небезпеку туристичних подорожей у низку регіонів Іспанії, яка наразі перебуває у "зеленому" переліку країн, як і решта держав ЄС.
З наступного тижня планується обов'язкове тестування в німецьких аеропортах усіх, хто прибуває з небезпечних країн.
За даними RKI, за останню добу зафіксовано 633 нових випадки інфікування, загалом за пів року - 206 242.
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