У Британії вперше підтвердили коронавірус у домашнього кота

Це не перший випадок захворювання коронавірусом серед кішок, однак перший саме в Британії.

Про це заявила головна ветеринарна лікарка Великої Британії Крістін Мідлміс, передає пресслужба уряду країни, пише "Громадське".

Інфекція була підтверджена після тестів в лабораторії Агентства охорони здоров'я тварин і рослин у Вейбриджі 22 липня. Ймовірно, кішка заразилася COVID-19 від своїх власників, у яких раніше теж був позитивний результат на вірус. І власники, і кішка вже одужали.

Міддлміс наголосила, що зараження тварини не викликає занепокоєння, адже на сьогодні немає ніяких доказів того, що домашні тварини можуть передати вірус людям.

"Це дуже рідкісна подія, на сьогодні виявлені інфіковані тварини демонструють лише незначні клінічні ознаки й видужують протягом декількох днів", - додала вона.

Як відомо, в інших країнах Європи, Північної Америки та Азії раніше було зареєстровано дуже невелику кількість випадків коронавірусу в домашніх тварин.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, фактів зараження людей COVID-19 від собак і кішок поки не виявлено, немає і доказів можливості такого зараження. Однак підтверджена можливість передачі COVID-19 повітряно-крапельним шляхом від однієї кішки до іншої.

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