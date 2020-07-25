Німеччина вводить тестування на коронавірус в аеропортах
Про це повідомляє Deutsche Welle, передає РБК - Україна.
Сенатор з питань охорони здоров'я Берліна Ділек Калайчі заявив, що для мандрівників з інших країн ЄС буде можливість зробити безкоштовно тест протягом 72 годин після повернення.
Крім того, федеральний міністр охорони здоров'я Йенс Шпан говорить про те, що Німеччина все ще знаходиться в середині пандемії.
"Зростання обсягу подорожей збільшує ризик того, що більше інфікованих будуть повертатися в Німеччину", - додав він.
Також відомо, що всі, хто повертається в Німеччину з відпусток з "небезпечних країн" повинні будуть заповнювати спеціальні картки з особистою інформацією, але перевірятимуть їх вибірково.
Нагадаємо, що 25 липня в Україні зафіксовано 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало.
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