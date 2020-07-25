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В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 1106 нових випадків
25 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2512 випадків;

Волинська область — 3503 випадки;

Дніпропетровська область — 1317 випадків; 

Донецька область — 842 випадки;

Житомирська область — 1691 випадок;

Закарпатська область — 4774 випадки;

Запорізька область — 725 випадків;

Івано-Франківська область — 3937 випадків;

Кіровоградська область — 690 випадків;

м. Київ — 7525 випадків;

Київська область — 3461 випадок;

Львівська область — 8702 випадки; 

Луганська область — 119 випадків;

Миколаївська область — 539 випадків;

Одеська область — 2846 випадків;

Полтавська область — 388 випадків;

Рівненська область — 5542 випадки;

Сумська область — 411 випадків;

Тернопільська область — 2672 випадки;

Харківська область — 3342 випадки;

Херсонська область — 219 випадків;

Хмельницька область — 1037 випадків;

Чернівецька область — 5548 випадків;

Черкаська область — 897 випадків;

Чернігівська область — 690 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 липня 2020 року до Центру надійшло 1307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 114 896 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" 

Нагадаємо, що в Одесі навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежить виключно від епідеміологічної ситуації.

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25 07 2020 11:00
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