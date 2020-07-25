В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 1106 нових випадків

25 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало.

telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2512 випадків; Волинська область — 3503 випадки; Дніпропетровська область — 1317 випадків; Донецька область — 842 випадки; Житомирська область — 1691 випадок; Закарпатська область — 4774 випадки; Запорізька область — 725 випадків; Івано-Франківська область — 3937 випадків; Кіровоградська область — 690 випадків; м. Київ — 7525 випадків; Київська область — 3461 випадок; Львівська область — 8702 випадки; Луганська область — 119 випадків; Миколаївська область — 539 випадків; Одеська область — 2846 випадків; Полтавська область — 388 випадків; Рівненська область — 5542 випадки; Сумська область — 411 випадків; Тернопільська область — 2672 випадки; Харківська область — 3342 випадки; Херсонська область — 219 випадків; Хмельницька область — 1037 випадків; Чернівецька область — 5548 випадків; Черкаська область — 897 випадків; Чернігівська область — 690 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 липня 2020 року до Центру надійшло 1307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 114 896 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що в Одесі навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежить виключно від епідеміологічної ситуації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію