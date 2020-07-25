В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2512 випадків;
Волинська область — 3503 випадки;
Дніпропетровська область — 1317 випадків;
Донецька область — 842 випадки;
Житомирська область — 1691 випадок;
Закарпатська область — 4774 випадки;
Запорізька область — 725 випадків;
Івано-Франківська область — 3937 випадків;
Кіровоградська область — 690 випадків;
м. Київ — 7525 випадків;
Київська область — 3461 випадок;
Львівська область — 8702 випадки;
Луганська область — 119 випадків;
Миколаївська область — 539 випадків;
Одеська область — 2846 випадків;
Полтавська область — 388 випадків;
Рівненська область — 5542 випадки;
Сумська область — 411 випадків;
Тернопільська область — 2672 випадки;
Харківська область — 3342 випадки;
Херсонська область — 219 випадків;
Хмельницька область — 1037 випадків;
Чернівецька область — 5548 випадків;
Черкаська область — 897 випадків;
Чернігівська область — 690 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 липня 2020 року до Центру надійшло 1307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 114 896 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що в Одесі навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежить виключно від епідеміологічної ситуації.
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