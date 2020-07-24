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Труханов: ми зробимо все для того, щоб 1 вересня діти пішли до школи

За словами мера Одеси, формат роботи шкіл залежить виключно від епідеміологічної ситуації
В Одесі навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежить виключно від епідеміологічної ситуації.
Труханов: ми зробимо все для того, щоб 1 вересня діти пішли до школи Скріншот

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в ході робочого виїзду в Одеський ліцей №81, де він ознайомився з одним із варіантів організації роботи школи в період пандемії, передає РБК - Україна.

"Завдання, яке було поставлено - 1 вересня діти повинні піти в школу! Щоб це зробити, ми повинні максимально убезпечити дітей від можливості зараження, для цього з міського бюджету було виділено понад 23 мільйонів гривень на придбання миючих, деззасобів, захисних масок, рукавичок, безконтактних термометрів", - сказав Труханов.

За його словом, в Одесі пропонують працювати за змішаною системою навчання: будуть поєднуватися класно-урочна система та технології дистанційного навчання.

Головне, зазначає Труханов, мінімізація контактів учнів між собою, а також дотримання всіх карантинних обмежень. Для цього пропонується відкривати всі доступні входи, скласти окремий графік уроків і змін для кожного класу, а також - відмовитися від кабінетної системи і закріпити один кабінет за кожним класом.

Розклад пропонують також зробити гнучким - педагоги самі будуть вибирати, які предмети і теми будуть проводити очно, а які дистанційно. Що стосується організації харчування школярів, то пропонується використовувати індивідуальні порційні сніданки та обіди.

"Наше головне завдання - збереження здоров'я учасників освітнього процесу, і ми зробимо для цього все можливе", - резюмував міський голова.

Нагадаємо, що 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало.

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24 07 2020 15:00
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