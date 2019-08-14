CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДев'ятого серпня "Муніципальна варта" влаштувала рейд на залізничному вокзалі Києва. Активісти та волонтери стверджують, що представники громадського формування побили і вигнали безхатьків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Муніципальна варта влаштувала рейд на київському вокзалі
Активісті і волонтери кажуть , що били безпритульних
Фото:Facebook
Про рейд розповів на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський, який супроводжував "вартових", інформує "Громадське".
Зокрема, він став свідком того, як керівник Голосіївського підрозділу київської Муніципальної варти Сергій Бондар, якого пов'язують з праворадикальною організацією С14, забирає нібито вкрадений гаманець в одного з чоловіків. На фото видно, як до чоловіка застосовують силу. При цьому сам Бондар повідомив, що гаманець "вкрали".
Нагадаємо, що у Кривому Розі школярі врятували безпритульного, який не міг вибратися з люка.
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