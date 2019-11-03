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У Кривому Розі школярі врятували безпритульного, який не міг вибратися з люка

Підлітки повідомили директору школи і викликали швидку допомогу
У Кривому Розі школярі врятували безпритульного, який не міг вибратися з люка.
У Кривому Розі школярі врятували безпритульного, який не міг вибратися з люка Фото: 34.ua

Це сталося в Тернівському районі області біля стадіону школи №37 на вул. Таїсії Буряченко. Школярі побачили в люку людину. Вони впізнали чоловіка - це був безпритульний, якого діти підгодовували останні кілька днів. Повідомляє LB.ua з посиланням на місцевий сайт 34.ua.

Чоловік не міг розмовляти, але ознаки життя подавав. Підлітки разом з директором школи викликали рятувальників і швидку допомогу. Рятувальники дістали чоловіка у тяжкому стані, а медики надали йому першу медичну допомогу.

Чоловіка госпіталізували в міську лікарню.

Нагадаємо, що в Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного.

 

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11 03 2019 14:35
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