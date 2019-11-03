CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі школярі врятували безпритульного, який не міг вибратися з люка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі школярі врятували безпритульного, який не міг вибратися з люка
Підлітки повідомили директору школи і викликали швидку допомогу
Фото: 34.ua
Це сталося в Тернівському районі області біля стадіону школи №37 на вул. Таїсії Буряченко. Школярі побачили в люку людину. Вони впізнали чоловіка - це був безпритульний, якого діти підгодовували останні кілька днів. Повідомляє LB.ua з посиланням на місцевий сайт 34.ua.
Чоловік не міг розмовляти, але ознаки життя подавав. Підлітки разом з директором школи викликали рятувальників і швидку допомогу. Рятувальники дістали чоловіка у тяжкому стані, а медики надали йому першу медичну допомогу.
Чоловіка госпіталізували в міську лікарню.
Нагадаємо, що в Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 03 2019 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"