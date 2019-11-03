У Кривому Розі школярі врятували безпритульного, який не міг вибратися з люка.

Це сталося в Тернівському районі області біля стадіону школи №37 на вул. Таїсії Буряченко. Школярі побачили в люку людину. Вони впізнали чоловіка - це був безпритульний, якого діти підгодовували останні кілька днів. Повідомляє LB.ua з посиланням на місцевий сайт 34.ua.

Чоловік не міг розмовляти, але ознаки життя подавав. Підлітки разом з директором школи викликали рятувальників і швидку допомогу. Рятувальники дістали чоловіка у тяжкому стані, а медики надали йому першу медичну допомогу.

Чоловіка госпіталізували в міську лікарню.

Нагадаємо, що в Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного.