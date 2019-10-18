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Мурал на Дарницькій площі в Києві знищили заради місця під рекламу

Робота американського художника стала рекламною площею
На Дарницькій площі в Києві знищили мурал, намальований на стіні висотної будівлі. Замість нього з'явиться реклама.
Мурал на Дарницькій площі в Києві знищили заради місця під рекламу Фото: facebook.com/geo.ya.1

"Замість мурала, який оживляв простір навколо і створював певну естетику, там буде реклама! Номер дозволу - 73120-19. Кріплення встановлені вже, система підсвічування теж, тепер залишилося чекати, коли там з'явиться якась реклама прокладок або препаратів від геморою", - написав народний депутат, арт-куратор Гео Лерос у фейсбуці, передає LB.ua.

Мурал на стіні багатоповерхового будинку на Дарницькій площі з'явився в серпні 2016 року. На малюнку була зображена дівчина в квітах і синьо-жовтий папуга ара. Автор роботи - стріт-артист з Маямі Ернесто Маранж.

Нагадаємо, що в мережі з'вилися ескізи муралів, які намалюють на одній зі стін Чорнобильської АЕС за умовами конкурсу для голосування за найкращий ескіз виставили роботи усіх учасників, які надіслали свої роботи протягом останнього місяця.

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18 10 2019 16:30
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