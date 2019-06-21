Мустафа Найєм вирішив не балотуватися до Верховної Ради
"Об’єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося — багато однодумці йдуть в парламент за різними списками. А балотуватися по мажоритарному округу і вкотре опинитися в парламенті без команди — вважаю неправильним. Мандат будь-якої ціною мені не цікавий", — написав він на своїй сторінці у Facebook.
"Я нікуди не йду і буду шукати можливість реалізувати себе у правоохоронній сфері та в реконструкції і відновленні прифронтової зони, а можливо, коли-небудь і на деокупованих територіях", — додав Найєм.
Нагадаємо, що 22 травня Мустафа Найєм офіційно залишив фракцію БПП у Верховній Раді.
Раніше, частина міжфракційного об’єднання "Єврооптимісти" створила громадянсько-політичну ініціативу #Дійзнами" і пропонувала ліберальним силам і йти незалежною платформою на парламентські вибори.
Сюди ввійшли, зокрема, нардепи фракції БПП Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Олексій Мушак, депутатка фракції "Народний фронт" Наталія Кацер-Бучковська, політолог Микола Давидюк та інші.
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