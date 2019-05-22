ПОЛІТИКА НОВИНИБПП залишать: Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький та Мустафа Найєм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фракцію БПП офіційно залишило четверо депутатів
Перша віце-спікерка Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції БПП чотирьох народних депутатів
Фото: з вільних джерел
"Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма зі складу депутатської групи "Блок Петра Порошенка" (БПП це фракція –ред.)", – сказала Ірина Геращенко на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня, йдеться в "УП".
Нагадаємо, що напередодні Найєм, Заліщук і Лещенко подали заяви про вихід з фракції БПП, тому вони втратять свої мандати.
Читайте також: Лещенко піде на допит ГПУ і розкриє джерело "чорної бухгалтерії"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 05 2019 14:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент