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Фракцію БПП офіційно залишило четверо депутатів

Перша віце-спікерка Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції БПП чотирьох народних депутатів
БПП залишать: Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький та Мустафа Найєм.
Фракцію БПП офіційно залишило четверо депутатів Фото: з вільних джерел

"Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма зі складу депутатської групи "Блок Петра Порошенка" (БПП це фракція –ред.)", – сказала Ірина Геращенко на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня, йдеться в "УП". 

Нагадаємо, що напередодні Найєм, Заліщук і Лещенко подали заяви про вихід з фракції БПП, тому вони втратять свої мандати.

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22 05 2019 14:41
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