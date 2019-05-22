Фракцію БПП офіційно залишило четверо депутатів

БПП залишать: Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький та Мустафа Найєм.

"Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма зі складу депутатської групи "Блок Петра Порошенка" (БПП це фракція –ред.)", – сказала Ірина Геращенко на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня, йдеться в "УП".

Нагадаємо, що напередодні Найєм, Заліщук і Лещенко подали заяви про вихід з фракції БПП, тому вони втратять свої мандати.

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