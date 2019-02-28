Найєм, Заліщук і Лещенко подали заяви про вихід з фракції БПП, - ОНОВЛЕНО

Народні депутати України Мустафа Найєм та Світлана Заліщук подали заяву на вихід з "Блоку Петра Порошенка" (БПП).

Про це народний депутат повідомив у своєму Facebook, опублікувавши фото заяви.

"Подав заяву про вихід з фракції БПП. Це - формальність. Ми вже давно по різні боки ціннісних барикад. Останні події це лише підтвердили. Я прийшов в політику після революції і навіть формально не хочу бути пов'язаний з тими, хто відкрито очолює контрреволюцію.

За чотири з половиною роки я чув п'ятнадцять тисяч разів питання "чому ви в БПП?". У мене на це питання були відповіді, які, втім, мало кому здавалися переконливими. Тепер можна нікого ні в чому не переконувати. Ця сторінка перегорнута", - написав Найєм.

Заліщук же вказує, що не вважає за можливе залишатися у фракції БПП після скандалу з розкраданнями в оборонній сфері, в яких звинувачують оточення чинного президента Петра Порошенка.

"Не вважаю, що мандат - це квиток раба. За останні 4 роки він дав можливість боротися за важливі закони. Наприклад, закон про антикорупційний суд. Але далі нема можливості мати жодної прив‘язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за межею", – пише нардеп.

Оновлення:

Народний депутат Сергій Лещенко написав заяву про вихід з фракції "Блок Петра Порошенко".

"Прошу виключити мене зі складу фракції партії" Блок Петра Порошенко ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що частина міжфракційного об’єднання "Єврооптимісти" створила громадянсько-політичну ініціативу і пропонує ліберальним силам і йти незалежною платформою на парламентські вибори.