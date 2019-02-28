Народні депутати, які заявили про вихід із "БПП" втратять свої мандати
"Ми втрьох подали заяву на спікера Верховної Ради, як того вимагає регламент...Далі Андрій Парубій має оголосити заяву з трибуни. І відповідно до Конституції наші повноваження" припиняються достроково за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня ухвалення такого рішення", - написала Заліщук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Тобто тепер "БПП" має скликати з'їзд і прийняти відповідне рішення. До такого рішення ми вважаємося позафракційними", - додала вона.
Заліщук також зазначила, що аналогічну процедуру пройшли екс-нардепи Єгор Фірсов і Микола Томенко.
Нагадаємо, що Світлана Заліщук, Мустафа Найєм і Сергій Лещенко написали заяви про вихід з парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка", опублікувавши скан-копії своїх відповідних заяв на ім'я керівника фракції Артура Герасимова.
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