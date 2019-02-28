Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Народні депутати, які заявили про вихід із "БПП" втратять свої мандати

"БПП" має скликати з'їзд і прийняти відповідне рішення"
Народні депутати Світлана Заліщук, Мустафа Найєм і Сергій Лещенко втратять свої мандати відповідно до норм Конституції України після того, як партія "Блок Петра Порошенка "Справедливість" схвалить їхні заяви про вихід із відповідної парламентської фракції, доти їх вважатимуть позафракційними депутатами.
Народні депутати, які заявили про вихід із "БПП" втратять свої мандати Світлана Заліщук і Сергій Лещенко. Фото: УНІАН

"Ми втрьох подали заяву на спікера Верховної Ради, як того вимагає регламент...Далі Андрій Парубій має оголосити заяву з трибуни. І відповідно до Конституції наші повноваження" припиняються достроково за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня ухвалення такого рішення", -  написала Заліщук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тобто тепер "БПП" має скликати з'їзд і прийняти відповідне рішення. До такого рішення ми вважаємося позафракційними", - додала вона.

Заліщук також зазначила, що аналогічну процедуру пройшли екс-нардепи Єгор Фірсов і Микола Томенко.

Нагадаємо, що Світлана Заліщук, Мустафа Найєм і Сергій Лещенко написали заяви про вихід з парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка", опублікувавши скан-копії своїх відповідних заяв на ім'я керівника фракції Артура Герасимова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2019 16:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.