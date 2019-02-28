Народні депутати, які заявили про вихід із "БПП" втратять свої мандати

Народні депутати Світлана Заліщук, Мустафа Найєм і Сергій Лещенко втратять свої мандати відповідно до норм Конституції України після того, як партія "Блок Петра Порошенка "Справедливість" схвалить їхні заяви про вихід із відповідної парламентської фракції, доти їх вважатимуть позафракційними депутатами.

"Ми втрьох подали заяву на спікера Верховної Ради, як того вимагає регламент...Далі Андрій Парубій має оголосити заяву з трибуни. І відповідно до Конституції наші повноваження" припиняються достроково за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня ухвалення такого рішення", - написала Заліщук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тобто тепер "БПП" має скликати з'їзд і прийняти відповідне рішення. До такого рішення ми вважаємося позафракційними", - додала вона.

Заліщук також зазначила, що аналогічну процедуру пройшли екс-нардепи Єгор Фірсов і Микола Томенко.

Нагадаємо, що Світлана Заліщук, Мустафа Найєм і Сергій Лещенко написали заяви про вихід з парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка", опублікувавши скан-копії своїх відповідних заяв на ім'я керівника фракції Артура Герасимова.