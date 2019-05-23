МВФ може відновити співпрацю з Україною після парламентських виборів

Міжнародний валютний фонд готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду

Зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві.

"Місія (Фонду – ред.) зараз перебуває в Києві, вони проводять конструктивні дискусії з владою щодо останнього розвитку ситуації, а також економічної політики", - заявив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, йдеться в "Укрінформ".

На прохання окреслити перспективи подальшої взаємодії, представник МВФ зауважив, що у Фонді очікують призначення нового уряду України.

"Як тільки новий уряд буде сформований після (позачергових парламентських – ред.) виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці з Україною", - зазначив Райс.

Водночас, він не став коментувати запитання, чи становлять ризики для завершення діючої програми Stand-By для України рішення щодо розпуску Верховної Ради України та відставки уряду.

"Ми не коментуємо політичних змін у будь-якій країні, отже я не буду коментувати цього в контексті України", - зазначив Райс.

У цьому зв'язку він знову підкреслив, що МВФ буде готовий повернутися до співпраці з Україною після формування нового уряду, наголосивши, що "МВФ мав тісне партнерство з Україною впродовж останніх років".

Райс також нагадав, що директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард мала контакт з Володимиром Зеленським, щоби привітати його з перемогою на виборах. "Вона підкреслила, що МВФ продовжує бути готовим допомогти", - зауважив представник Фонду.

Нагадаємо, що місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 травня. За результатами її візиту залежить отримання Україною другого траншу в рамках нової кредитної програми stand by.

Вранці 22 травня низка українських ЗМІ, з посиланням на "Українські новини", повідомляли, що місія МВФ достроково припинила свою роботу в Україні та відмовилася продовжувати програму співпраці.

Однак представництво МВФ в Україні після цього повідомило, що експерти фонду продовжують свої зустрічі з представниками влади.

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