Місія МВФ достроково покинула Україну і не переглядатиме програму, - ЗМІ
"Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона. Перегляду програми не буде. Причина - розпуск парламенту", - повідомило поінформоване джерело "Українським Новинам".
За його словами, "не залишилися непоміченими" і деякі кадрові призначення в Адміністрації президента.
Зазначимо, місія МВФ почала роботу в Україні 21 травня. Раніше повідомляли, що до приїзду місії Верховна Рада не виконала один із "маяків" МВФ - не встигла ухвалити законопроект №2413а про розділення повноважень Нацфінпослуг між Нацбанком і Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку ("спліт"). Проект був у порядку денному на четвер, 16 травня, але депутати до нього не дійшли. Замість вимог Фонду депутати виконали вимоги "євробляхерів".
Нагадаємо, радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко вважає, що Україна у короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу Міжнародного валютного фонду, проте в довгостроковій перспективі країні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ.
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