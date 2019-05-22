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Місія МВФ достроково покинула Україну і не переглядатиме програму, - ЗМІ

"Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона"
Місія Міжнародного валютного фонду скорочує графік роботи в Україні і не буде переглядати програму співпраці.
Місія МВФ достроково покинула Україну і не переглядатиме програму, - ЗМІ Фото: rian.com.ua

"Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона. Перегляду програми не буде. Причина - розпуск парламенту", - повідомило поінформоване джерело "Українським Новинам".

За його словами, "не залишилися непоміченими" і деякі кадрові призначення в Адміністрації президента.

Зазначимо, місія МВФ почала роботу в Україні 21 травня. Раніше повідомляли, що до приїзду місії Верховна Рада не виконала один із "маяків" МВФ - не встигла ухвалити законопроект №2413а про розділення повноважень Нацфінпослуг між Нацбанком і Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку ("спліт"). Проект був у порядку денному на четвер, 16 травня, але депутати до нього не дійшли. Замість вимог Фонду депутати виконали вимоги "євробляхерів".

Нагадаємо, радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко вважає, що Україна у короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу Міжнародного валютного фонду, проте в довгостроковій перспективі країні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ. 

 
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22 05 2019 11:10
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