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Україна може обійтися без чергового траншу МВФ, - радник Зеленського

"Щоб покрити виплати за борговими облігаціями, у нас є резерви Єдиного казначейського рахунку і" подушка безпеки "у вигляді більш 20 млрд доларів золотовалютних резервів"
Україна у короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу Міжнародного валютного фонду, проте в довгостроковій перспективі країні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ, вважає радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко.
Україна може обійтися без чергового траншу МВФ, - радник Зеленського Фото: sweetcrudereports.com

"Щоб покрити виплати за борговими облігаціями, у нас є резерви Єдиного казначейського рахунку і" подушка безпеки "у вигляді більш 20 млрд доларів золотовалютних резервів. Україна зараз не може вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу. Вони дорогі для нас - доведеться платити близько 10% річних", - сказав Устенко, повідомляє "Економічна правда".

У той же час Устенко вказав на те, що відсутність співпраці з МВФ не дозволить залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку.

"Але як тільки країна увійде в стадію переговорного процесу про відкриття нової програми, це вже буде позитивним сигналом і на зовнішніх ринках може знову з'явитися вікно можливостей", - зазначив Устенко, який також займає посаду виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера.

Нагадаємо, що оціночна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) для перегляду програми stand-by очікується в травні-червні.

 

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20 05 2019 16:17
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