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МВФ перегляне програму stand-by у травні-червні, - Маркарова

Оціночна місія ухвалить рішення про черговий транш для України
Оціночна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) для перегляду програми stand-by очікується в травні-червні.
МВФ перегляне програму stand-by у травні-червні, - Маркарова Фото:ukr.media

Тільки після цього візиту МВФ буде приймати рішення про черговий транш для України, повідомила Оксана Маркарова, інформує LB.ua.

"Перший перегляд буде в травні-червні. Минулого тижня в Україні працювала технічна місія, а не оціночна, яка передує перегляду", - пояснила вона.

Маркарова також повідомила, що незабаром очікується ще одна технічна місія МВФ, яка буде стосуватися реформування Фіскальної служби, її поділу на податкову і митну служби.

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За словами міністра, переважну частину програми Україна виконує, але МВФ стурбований скасуванням статті про незаконне збагачення і затримкою з великою приватизацією.

Нагадаємо, що в Україні працює оціночна місія Європейського Союзу з питання надання нашій країні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

 
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19 03 2019 15:43
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