МВФ перегляне програму stand-by у травні-червні, - Маркарова
Тільки після цього візиту МВФ буде приймати рішення про черговий транш для України, повідомила Оксана Маркарова, інформує LB.ua.
"Перший перегляд буде в травні-червні. Минулого тижня в Україні працювала технічна місія, а не оціночна, яка передує перегляду", - пояснила вона.
Маркарова також повідомила, що незабаром очікується ще одна технічна місія МВФ, яка буде стосуватися реформування Фіскальної служби, її поділу на податкову і митну служби.
Технічна місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну перед виборами
За словами міністра, переважну частину програми Україна виконує, але МВФ стурбований скасуванням статті про незаконне збагачення і затримкою з великою приватизацією.
Нагадаємо, що в Україні працює оціночна місія Європейського Союзу з питання надання нашій країні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.
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