Україна не отримає 500 мільйонів євро від ЄС у березні

В Україні працює оціночна місія Європейського Союзу з питання надання нашій країні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

"Зараз працює оціночна місія, робить свої висновки. Ми намагаємося виконати всі передбачені умови. Деякі питання в процесі вирішення", - повідомив заступник міністра фінансів Василь Шкураков, інформує УНІАН.

За його словами, отримання Україною чергового траншу від ЄС в березні є малоймовірним.

"Цього місяця залишилося дуже мало часу. Я думаю, варто розраховувати на більш пізній період. Чому ми і провели зараз дорозміщення на 350 млн. Побачили можливість цього виходу і зробили його", - додав Шкураков.

Раніше повідомляли, що Технічна місія МВФ 5-13 березня обговорить у Києві прогрес в українських реформах, передбачених програмою Stand-By.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.