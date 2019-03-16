Україна не отримає 500 мільйонів євро від ЄС у березні
"Зараз працює оціночна місія, робить свої висновки. Ми намагаємося виконати всі передбачені умови. Деякі питання в процесі вирішення", - повідомив заступник міністра фінансів Василь Шкураков, інформує УНІАН.
За його словами, отримання Україною чергового траншу від ЄС в березні є малоймовірним.
"Цього місяця залишилося дуже мало часу. Я думаю, варто розраховувати на більш пізній період. Чому ми і провели зараз дорозміщення на 350 млн. Побачили можливість цього виходу і зробили його", - додав Шкураков.
Раніше повідомляли, що Технічна місія МВФ 5-13 березня обговорить у Києві прогрес в українських реформах, передбачених програмою Stand-By.
Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.
18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.
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