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До Києва їде технічна місія МВФ

"Технічна команда у складі кількох фахівців МВФ відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року для обговорення подій в економічній сфері"
Технічна місія МВФ 5-13 березня обговорить у Києві прогрес в українських реформах, передбачених програмою Stand-By.
До Києва їде технічна місія МВФ Фото: profi-forex.org

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє "Укрінформ".

"Технічна команда у складі кількох фахівців МВФ відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року для обговорення подій в економічній сфері та прогресу у напрямі запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою Stand-By з Україною", - сказав Люнгман.

Додамо, що Україна залучила 529 мільйонів євро кредиту під невикористану частину гарантій Світового банку. Кредит надав Deutsche Bank.

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02 03 2019 13:30
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