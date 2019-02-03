До Києва їде технічна місія МВФ

"Технічна команда у складі кількох фахівців МВФ відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року для обговорення подій в економічній сфері"

Технічна місія МВФ 5-13 березня обговорить у Києві прогрес в українських реформах, передбачених програмою Stand-By.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє "Укрінформ".

"Технічна команда у складі кількох фахівців МВФ відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року для обговорення подій в економічній сфері та прогресу у напрямі запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою Stand-By з Україною", - сказав Люнгман.

Додамо, що Україна залучила 529 мільйонів євро кредиту під невикористану частину гарантій Світового банку. Кредит надав Deutsche Bank.