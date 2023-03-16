МВФ готується оголосити про кредитну програму для України на $15,6 млрд – FT

У ході переговорів обговорювали суму від 14 до 16 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд найближчим часом оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на суму 15,6 млрд. доларів.

Про це повідомляє The Financial Times.

За даними джерела видання, близького до переговорів, оголошення про програму "неминуче" і буде зроблено за кілька днів.

Як зазначає The Financial Times, на МВФ чинять тиск, щоб він надав більш комплексний пакет допомоги для країни, яка була економічно спустошена повномасштабним вторгненням росії в лютому 2022 року.

У заяві, опублікованій у середу, МВФ підтвердив, що переговори між персоналом МВФ та українською владою були продуктивними, і було досягнуто дуже гарного прогресу у відповідності до набору політик, які могли б лежати в основі програми, що підтримується фондом".

"Спираючись на цей прогрес, співробітники та влада розраховує завершити обговорення найближчими днями", - сказав Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні.

За оцінками Світового банку, більш як половина енергетичної інфраструктури країни була зруйнована російськими атаками, що посилило удар по економіці України. Під час початкових обговорень розмір кредиту оцінювався в діапазоні від 14 до 16 млрд доларів.

Раніше МВФ надав Україні екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а у грудні затвердив чотиримісячну програму для країни, спрямовану на зміцнення економіки та підготовку її до отримання великого кредиту із фонду.

За даними Мінфіну України, відколи осія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, Україна отримала понад 38 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки від зарубіжних країн та міжнародних фінансових установ.