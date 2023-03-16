Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

МВФ готується оголосити про кредитну програму для України на $15,6 млрд – FT

16 березня 2023, 11:30
МВФ готується оголосити про кредитну програму для України на $15,6 млрд – FT
Фото: Google
У ході переговорів обговорювали суму від 14 до 16 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд найближчим часом оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на суму 15,6 млрд. доларів.

Про це повідомляє The Financial Times.

За даними джерела видання, близького до переговорів, оголошення про програму "неминуче" і буде зроблено за кілька днів.

Як зазначає The Financial Times, на МВФ чинять тиск, щоб він надав більш комплексний пакет допомоги для країни, яка була економічно спустошена повномасштабним вторгненням росії в лютому 2022 року.

У заяві, опублікованій у середу, МВФ підтвердив, що переговори між персоналом МВФ та українською владою були продуктивними, і було досягнуто дуже гарного прогресу у відповідності до набору політик, які могли б лежати в основі програми, що підтримується фондом".

"Спираючись на цей прогрес, співробітники та влада розраховує завершити обговорення найближчими днями", - сказав Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні.

За оцінками Світового банку, більш як половина енергетичної інфраструктури країни була зруйнована російськими атаками, що посилило удар по економіці України. Під час початкових обговорень розмір кредиту оцінювався в діапазоні від 14 до 16 млрд доларів.

Раніше МВФ надав Україні екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а у грудні затвердив чотиримісячну програму для країни, спрямовану на зміцнення економіки та підготовку її до отримання великого кредиту із фонду.

За даними Мінфіну України, відколи осія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, Україна отримала понад 38 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки від зарубіжних країн та міжнародних фінансових установ.

кредитна програмавійнаМВФ

Останні матеріали

Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
Політика
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
15 березня 2023, 12:17
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
Технології
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
14 березня 2023, 15:00
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється