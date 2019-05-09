МВФ: Майже десята частина світового ВВП захована в офшорах

Загальна сума прихованих в офшорах активів сягає близько 7 трильйонів доларів. Переважна частина цієї суми — кошти, отримані внаслідок корупції або незаконних дій

За даними Міжнародного валютного фонду, на банківських рахунках в офшорних зонах перебуває сума, еквівалентна 8% валового внутрішнього продукту світу.

Якщо зменшити обсяги корупції у світі на третину, то уряди країн світу отримають додатковий трильйон доларів, які можна буде витратити на освіту, медицину та соціальну сферу, повідомив виконувач обов'язків директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон, інформує "Голос Америки".

В МВФ наголосили, що ефективним методом боротьби проти відмивання коштів та фінансування тероризму є неухильне впровадження відповідної економічної політики та дотримання верховенства права і закликали країни до постійної та копіткої роботи з покращення управління економікою.

Раніше у Національному банку України підрахували, що у 2018 році до України повернулося близько 500 мільйонів доларів з офшорних юрисдикцій - це понад 20% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну.

Нагадаємо, що 23 липня 2018 року Україна підписала багатосторонню конвенцію з ухилення від виведення коштів в офшори.

Підписання конвенції є ключовим кроком для України щодо приєднання до плану BEPS — міжнародної угоди, розробленої Організацією економічного співробітництва та розвитку, за допомогою якої розвинені країни світу борються з виведення коштів у офшори та ухиленням від сплати податків.

Зокрема, до угоди приєднались всі країни-члени ОЕСР та низка інших розвинених країн світу (загалом близько 100 країн та юрисдикцій).

5 грудня 2018 року міністри фінансів країн ЄС затвердили "чорний список" податкових гаваней, до якого увійшли 17 юрисдикцій за межами Євросоюзу.

Європейський союз через податкових офшорів щорічно втрачає 60 млрд євро податків на прибуток підприємств. Франція закликала позбавити офшори права отримувати допомогу від МВФ та інших глобальних фінансових інститутів. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер сказав, що останні викриття ухиляння від сплати податків показало, що урядовцям потрібно докладати більше зусиль для ліквідації подібних схем. А створення будь-якого "чорного списку" податкових небес повинен бути підкріплений санкціями.

Раніше аналітична компанія Boston Consulting Group порахувала, що у офшорах сховано 10-13 відсотків світового ВВП.