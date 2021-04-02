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МВФ не називає терміни отримання Україною наступного траншу

Місія МВФ має визначити політику економічного розвитку в Україні, а також проведення реформ для того, щоби завершити огляд та наблизитись до рішення щодо продовження фінансування за поточною програмою stand-by.
МВФ не називає терміни отримання Україною наступного траншу Фото: з вільних джерел

Так прокоментував у четвер запитання про можливі терміни виділення наступного траншу МВФ для України директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Віртуальна місія на рівні персоналу, яка розпочала роботу наприкінці минулого року, перервалася на короткий час під час святкового періоду й потім поновила (контакти - ред.) і продовжує працювати зараз", - нагадав представник Фонду.

Він підкреслив, що зараз "обговорюються питання в широкому контексті" щодо програми для України. Крім того, за його словами, місія Фонду також вивчає політику щодо економічного розвитку та реформ.

"Це є тим, що ми повинні обговорити, аби підвести фундамент для завершення огляду", - зауважив Райс.

Перед отриманням наступного траншу за програмою МВФ в Україні працює місія Фонду, яка вивчає умови виконання програми та, за результатами роботи, рекомендує Виконавчій раді МВФ прийняти рішення, чи продовжувати фінансування. Цього разу, через пандемію, місія МВФ працює в Україні у віртуальному форматі.

Як повідомлялося, 21 травня 2020 року МВФ та український уряд досягли попередньої домовленості щодо запуску нової програми кредитування для України в режимі Stand-By. Домовленість передбачає виділення 5 млрд дол. та розрахована на 18 місяців.

При цьому у Фонді підкреслили, що програма допоможе Україні ефективно подолати наслідки коронавірусної кризи в економіці та у сфері охорони здоров'я.

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04 02 2021 17:51
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