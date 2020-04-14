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МВФ полегшив борговий тягар для 25 країн світу через коронавірус

Допомогу від МВФ отримають такі країни, як Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Руанда, Ємен, Ліберія, Мадагаскар, Соломонові Острови, Таджикистан Того, Чад та інші
Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення негайно полегшити борговий тягар перед фондом для 25 найменш заможних країн світу.
МВФ полегшив борговий тягар для 25 країн світу через коронавірус Фото: rian.com.ua

Про це повідомила директорка-розпорядниця фонду Кристаліна Георгієва.

"Я рада повідомити, що сьогодні наша Виконавча рада затвердила негайне полегшення боргового тягаря для 25 країн-членів МВФ в межах перегляду механізму - Трастового фонду для обмеження та подолання наслідків катастроф - як частину заходів фонду для сприяння подоланню пандемії COVID-19", - повідомила Георгієва.

Допомога МВФ полягає у наданні спеціальних грантів країнам для того, аби вони могли ними розрахуватися за боргами перед МВФ та витрачати більше грошей на боротьбу з коронавірусом. Наразі загальна сума цієї грантової допомоги складає 500 мільйонів доларів. Її сформували спеціальними внесками Британії, Китаю та Японії.

Допомогу від МВФ отримають такі країни, як Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Руанда, Ємен, Ліберія, Мадагаскар, Соломонові Острови, Таджикистан Того, Чад та інші.

"Я закликаю інших донорів надати нам допомогу у поповненні ресурсів Трастового фонду та у подальшій нашій здатності полегшити борговий тягар протягом наступних двох років наший найбільш бідним державам-членам", - додала Георгієва.

Раніше в МВФ повідомили, що за допомогою до фонду звернулося понад 90 країн світу. На допомогу їм планують витратити 100 мільярдів доларів.

Також Георгієва заявила, що криза, викликана коронавірусом, може стати найбільшою з часів Великої депресії 1930-х років.

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14 04 2020 11:33
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