МВФ полегшив борговий тягар для 25 країн світу через коронавірус

Допомогу від МВФ отримають такі країни, як Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Руанда, Ємен, Ліберія, Мадагаскар, Соломонові Острови, Таджикистан Того, Чад та інші

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення негайно полегшити борговий тягар перед фондом для 25 найменш заможних країн світу.

Про це повідомила директорка-розпорядниця фонду Кристаліна Георгієва.

"Я рада повідомити, що сьогодні наша Виконавча рада затвердила негайне полегшення боргового тягаря для 25 країн-членів МВФ в межах перегляду механізму - Трастового фонду для обмеження та подолання наслідків катастроф - як частину заходів фонду для сприяння подоланню пандемії COVID-19", - повідомила Георгієва.

Допомога МВФ полягає у наданні спеціальних грантів країнам для того, аби вони могли ними розрахуватися за боргами перед МВФ та витрачати більше грошей на боротьбу з коронавірусом. Наразі загальна сума цієї грантової допомоги складає 500 мільйонів доларів. Її сформували спеціальними внесками Британії, Китаю та Японії.

Допомогу від МВФ отримають такі країни, як Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Руанда, Ємен, Ліберія, Мадагаскар, Соломонові Острови, Таджикистан Того, Чад та інші.

"Я закликаю інших донорів надати нам допомогу у поповненні ресурсів Трастового фонду та у подальшій нашій здатності полегшити борговий тягар протягом наступних двох років наший найбільш бідним державам-членам", - додала Георгієва.

Раніше в МВФ повідомили, що за допомогою до фонду звернулося понад 90 країн світу. На допомогу їм планують витратити 100 мільярдів доларів.

Також Георгієва заявила, що криза, викликана коронавірусом, може стати найбільшою з часів Великої депресії 1930-х років.