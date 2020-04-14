МВФ полегшив борговий тягар для 25 країн світу через коронавірус
Про це повідомила директорка-розпорядниця фонду Кристаліна Георгієва.
"Я рада повідомити, що сьогодні наша Виконавча рада затвердила негайне полегшення боргового тягаря для 25 країн-членів МВФ в межах перегляду механізму - Трастового фонду для обмеження та подолання наслідків катастроф - як частину заходів фонду для сприяння подоланню пандемії COVID-19", - повідомила Георгієва.
Допомога МВФ полягає у наданні спеціальних грантів країнам для того, аби вони могли ними розрахуватися за боргами перед МВФ та витрачати більше грошей на боротьбу з коронавірусом. Наразі загальна сума цієї грантової допомоги складає 500 мільйонів доларів. Її сформували спеціальними внесками Британії, Китаю та Японії.
Допомогу від МВФ отримають такі країни, як Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Руанда, Ємен, Ліберія, Мадагаскар, Соломонові Острови, Таджикистан Того, Чад та інші.
"Я закликаю інших донорів надати нам допомогу у поповненні ресурсів Трастового фонду та у подальшій нашій здатності полегшити борговий тягар протягом наступних двох років наший найбільш бідним державам-членам", - додала Георгієва.
Раніше в МВФ повідомили, що за допомогою до фонду звернулося понад 90 країн світу. На допомогу їм планують витратити 100 мільярдів доларів.
Також Георгієва заявила, що криза, викликана коронавірусом, може стати найбільшою з часів Великої депресії 1930-х років.
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