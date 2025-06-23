МВФ попереджає про глобальні ризики через удари США по Ірану

Світ завмер в очікуванні реакції Тегерана на безпрецедентні удари США по ядерних об'єктах країни.

Удари США по Ірану можуть призвести до наслідків для світової економіки, що виходять за рамки енергетичних ринків.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Bloomberg.

"Ми розглядаємо це як ще одне джерело невизначеності в уже вкрай нестабільному середовищі", - сказала він. Основний удар поки що припав на ціни на енергоносії, але можливі й вторинні ефекти, зокрема через падіння прогнозів зростання у великих економіках.

Світовий еталон Brent вранці 23 червня підскочив на 5,7% до 81,40 долара за барель, але потім відкотився до 78,50 долара на тлі активних торгів.

МВФ уже знизив прогноз глобального зростання у квітні, попередивши, що перезапуск світової торгівлі, ініційований США, сповільнить відновлення. Георгієва зазначила, що перші два квартали року підтвердили цю тенденцію, і хоча рецесія малоймовірна, рівень невизначеності залишається високим.

Світ завмер в очікуванні реакції Тегерана на безпрецедентні удари США по ядерних об'єктах країни. Рішення президента Дональда Трампа застосувати проникаючі бомби вивело ситуацію на Близькому Сході в нову фазу і посилило геополітичні ризики.

Це відбувається на тлі вже наявного тиску на світову економіку через торговельні конфлікти і невизначеності щодо ланцюжків поставок.

У короткостроковій перспективі, за словами Георгієвої, МВФ уважно стежить за змінами премій за ризики на ринку нафти і газу. Обсяги торгів опціонами різко зросли, а крива ф'ючерсів змінилася, відображаючи побоювання дефіциту поставок.

"Подивимося, як розвиватимуться події", - зазначила вона, додавши, що основна увага зараз прикута до можливих перебоїв у логістиці та ризиків для інших країн. "Молюся, щоб цього не сталося", - додала Георгієва.

Прогнози щодо США і ставок

Коментуючи економіку США, глава МВФ зазначила продовження тренду на дезінфляцію. Однак вона наголосила, що поточна ситуація не дає змоги Федеральній резервній системі переходити до зниження ставок уже зараз.

"Ми очікуємо, що до кінця року ФРС ухвалить рішення про можливість коригування ставки вниз", - сказала Георгієва. При цьому вона вказала на стійкість американського ринку праці та зростання зарплат, яке підтримує споживчий попит.

Негативний ефект від нестабільності

Водночас Георгієва підкреслила, що зростання волатильності негативно впливає на ділову активність.

"Коли є невизначеність, що відбувається? Інвестори не інвестують, споживачі не витрачають, і це стримує зростання", - резюмувала глава МВФ.