Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

МВФ попереджає про глобальні ризики через удари США по Ірану

23 червня 2025, 14:21
МВФ попереджає про глобальні ризики через удари США по Ірану
Фото: Укрінформ
Світ завмер в очікуванні реакції Тегерана на безпрецедентні удари США по ядерних об'єктах країни.

Удари США по Ірану можуть призвести до наслідків для світової економіки, що виходять за рамки енергетичних ринків.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Bloomberg.

"Ми розглядаємо це як ще одне джерело невизначеності в уже вкрай нестабільному середовищі", - сказала він. Основний удар поки що припав на ціни на енергоносії, але можливі й вторинні ефекти, зокрема через падіння прогнозів зростання у великих економіках.

Світовий еталон Brent вранці 23 червня підскочив на 5,7% до 81,40 долара за барель, але потім відкотився до 78,50 долара на тлі активних торгів.

МВФ уже знизив прогноз глобального зростання у квітні, попередивши, що перезапуск світової торгівлі, ініційований США, сповільнить відновлення. Георгієва зазначила, що перші два квартали року підтвердили цю тенденцію, і хоча рецесія малоймовірна, рівень невизначеності залишається високим.

Світ завмер в очікуванні реакції Тегерана на безпрецедентні удари США по ядерних об'єктах країни. Рішення президента Дональда Трампа застосувати проникаючі бомби вивело ситуацію на Близькому Сході в нову фазу і посилило геополітичні ризики.

Це відбувається на тлі вже наявного тиску на світову економіку через торговельні конфлікти і невизначеності щодо ланцюжків поставок.

У короткостроковій перспективі, за словами Георгієвої, МВФ уважно стежить за змінами премій за ризики на ринку нафти і газу. Обсяги торгів опціонами різко зросли, а крива ф'ючерсів змінилася, відображаючи побоювання дефіциту поставок.

"Подивимося, як розвиватимуться події", - зазначила вона, додавши, що основна увага зараз прикута до можливих перебоїв у логістиці та ризиків для інших країн. "Молюся, щоб цього не сталося", - додала Георгієва.

Прогнози щодо США і ставок

Коментуючи економіку США, глава МВФ зазначила продовження тренду на дезінфляцію. Однак вона наголосила, що поточна ситуація не дає змоги Федеральній резервній системі переходити до зниження ставок уже зараз.

"Ми очікуємо, що до кінця року ФРС ухвалить рішення про можливість коригування ставки вниз", - сказала Георгієва. При цьому вона вказала на стійкість американського ринку праці та зростання зарплат, яке підтримує споживчий попит.

Негативний ефект від нестабільності

Водночас Георгієва підкреслила, що зростання волатильності негативно впливає на ділову активність.

"Коли є невизначеність, що відбувається? Інвестори не інвестують, споживачі не витрачають, і це стримує зростання", - резюмувала глава МВФ.

МВФСШАІран

Останні матеріали

Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О’Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Операція
Політика
Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2025, 08:35
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється