МВФ попереджає про можливі протести через зростання нерівності, викликаної пандемією

Відповідно до звіту МВФ, минулого року 95 млн людей опустились за межу екстремальної бідності

У Міжнародному валютному фонді попередили, що нерівність, яка посилюється через пандемію коронавірусу, може призвести до поляризації, ерозії довіри до урядів та соціальних заворушень.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ці фактори ускладнюють прийняття здорової економічної політики та створюють ризики для макроекономічної стабільності та функціонування суспільства", - цитує видання звіт Фонду, опублікований у четвер.

"Уряди повинні забезпечити усіх чесними можливостями", - додали у Фонді.

У МВФ додали, що нерівність доходів погіршилась за останні 3 десятиліття, особливо у розвинених та великих економіках, що розвиваються.

Відповідно до звіту МВФ, минулого року 95 млн людей опустились за межу екстремальної бідності.

"Пандемія послаблює державні бюджети, і багатьом країнам будуть потрібні додаткові доходи, їм також доведеться витрачати кошти ефективніше", - додали у Фонді.

Напередодні директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що Фонд очікує початку економічного відновлення "з різними швидкостями", оскільки економічні ситуації у країнах відрізняються.

МВФ рекомендував політикам розглянути кроки для подолання зростаючої нерівності, включно з реформуванням податкової політики та зміцненням соціальних служб, таких як системи охорона здоров'я та освіти.

"Ці реформи не дешеві. В МВФ підрахували, що 121 країні, які розвиваються, знадобиться три трильйони доларів, щоб забезпечити базові послуги", - пише агентство.

Нагадаємо, що у МВФ заявили про більш швидке відновлення світової економіки, але воно нерівномірне, і є тривожні ознаки зростання розриву між розвиненими і тими, що розвиваються економіками.