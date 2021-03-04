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МВФ попереджає про можливі протести через зростання нерівності, викликаної пандемією

Відповідно до звіту МВФ, минулого року 95 млн людей опустились за межу екстремальної бідності
У Міжнародному валютному фонді попередили, що нерівність, яка посилюється через пандемію коронавірусу, може призвести до поляризації, ерозії довіри до урядів та соціальних заворушень.
МВФ попереджає про можливі протести через зростання нерівності, викликаної пандемією Фото: english.alarabiya.net

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ці фактори ускладнюють прийняття здорової економічної політики та створюють ризики для макроекономічної стабільності та функціонування суспільства", - цитує видання звіт Фонду, опублікований у четвер.

"Уряди повинні забезпечити усіх чесними можливостями", - додали у Фонді.

У МВФ додали, що нерівність доходів погіршилась за останні 3 десятиліття, особливо у розвинених та великих економіках, що розвиваються.

Відповідно до звіту МВФ, минулого року 95 млн людей опустились за межу екстремальної бідності.

"Пандемія послаблює державні бюджети, і багатьом країнам будуть потрібні додаткові доходи, їм також доведеться витрачати кошти ефективніше", - додали у Фонді.

Напередодні директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що Фонд очікує початку економічного відновлення "з різними швидкостями", оскільки економічні ситуації у країнах відрізняються.

МВФ рекомендував політикам розглянути кроки для подолання зростаючої нерівності, включно з реформуванням податкової політики та зміцненням соціальних служб, таких як системи охорона здоров'я та освіти.

"Ці реформи не дешеві. В МВФ підрахували, що 121 країні, які розвиваються, знадобиться три трильйони доларів, щоб забезпечити базові послуги", - пише агентство.

Нагадаємо, що у МВФ заявили про більш швидке відновлення світової економіки, але воно нерівномірне, і є тривожні ознаки зростання розриву між розвиненими і тими, що розвиваються економіками.

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03 04 2021 14:14
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