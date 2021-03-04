МВФ попереджає про можливі протести через зростання нерівності, викликаної пандемією
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.
"Ці фактори ускладнюють прийняття здорової економічної політики та створюють ризики для макроекономічної стабільності та функціонування суспільства", - цитує видання звіт Фонду, опублікований у четвер.
"Уряди повинні забезпечити усіх чесними можливостями", - додали у Фонді.
У МВФ додали, що нерівність доходів погіршилась за останні 3 десятиліття, особливо у розвинених та великих економіках, що розвиваються.
Відповідно до звіту МВФ, минулого року 95 млн людей опустились за межу екстремальної бідності.
"Пандемія послаблює державні бюджети, і багатьом країнам будуть потрібні додаткові доходи, їм також доведеться витрачати кошти ефективніше", - додали у Фонді.
Напередодні директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що Фонд очікує початку економічного відновлення "з різними швидкостями", оскільки економічні ситуації у країнах відрізняються.
МВФ рекомендував політикам розглянути кроки для подолання зростаючої нерівності, включно з реформуванням податкової політики та зміцненням соціальних служб, таких як системи охорона здоров'я та освіти.
"Ці реформи не дешеві. В МВФ підрахували, що 121 країні, які розвиваються, знадобиться три трильйони доларів, щоб забезпечити базові послуги", - пише агентство.
Нагадаємо, що у МВФ заявили про більш швидке відновлення світової економіки, але воно нерівномірне, і є тривожні ознаки зростання розриву між розвиненими і тими, що розвиваються економіками.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит