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МВФ прийме рішення щодо нового траншу для України у вересні

Представник Фонду підкреслив, що нинішня програма МВФ націлена на допомогу Україні у розв'язанні проблем, пов'язаних із пандемією COVID-19
Міжнародний валютний фонд планує в вересні цього року провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого буде прийняте рішення про виділення наступного траншу.
МВФ прийме рішення щодо нового траншу для України у вересні Фото: english.alarabiya.net

Таку відповідь дав на запитання "Укрінформу" в четвер директор пресофісу МВФ Джеррі Райс.

"Ця програма (Stand-By для України - ред.) щойно розпочалася, і зараз важко назвати дату, коли відбудеться перший перегляд. Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень", - зазначив представник МВФ.

Водночас, він зауважив, що умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах самої програми, оприлюдненій у відкритому доступі.

Представник Фонду також підкреслив, що нинішня програма МВФ націлена на допомогу Україні у розв'язанні проблем, пов'язаних із пандемією COVID-19. Інша мета програми полягає у створенні можливостей для повернення України до економічного зростання після кризи шляхом запровадження критично важливих реформ.

Водночас, Джеррі Райс назвав важливим фактором, що програма МВФ дозволяє Україні отримати більш широку міжнародну підтримку, в тому числі від Євросоюзу в рамках нової програми макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, що Україна планує за три роки відмовитись від кредитів МВФ

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19 06 2020 10:06
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