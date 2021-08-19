БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіжнародний валютний фонд призупинив доступ Афганістану до ресурсів МВФ, включаючи близько 440 мільйонів доларів нових валютних резервів, через невизначеність щодо уряду країни після того, як таліби захопили контроль над Кабулом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВФ призупинив фінансову допомогу Афганістану через статус талібів
Наразі в міжнародній спільноті невизначеність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СПЗ або інших ресурсів МВФ
Фото: rian.com.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Наразі в міжнародній спільноті невизначеність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СПЗ або інших ресурсів МВФ", - зазначив представник МВФ у заяві, надісланій електронною поштою.
Заяву МВФ було зроблено на тлі тиску з боку Казначейства США, яке володіє контрольною часткою у Фонді, щоб гарантувати, що частка Афганістану в розподілі резервів спеціальних прав запозичення, запланованому на понеділок, не потрапить до рук Талібану.
МВФ має в понеділок завершити розподіл CПЗ на 650 мільярдів доларів - обмінної одиниці фонду, що заснована на доларах, євро, ієнах, фунтах стерлінгів та юанях - своїм 190 країнам-членам пропорційно до їхніх часток участі у Фонді.
Збільшення резервів спрямовано на зміцнення балансів бідніших країн, які серйозно постраждали від пандемії коронавірусу.
У 2019 році МВФ призупинив доступ Венесуели до СПЗ після того, як понад 50 країн-членів, що представляють велику частину пакета акцій Фонду, відмовилися визнати уряд президента Ніколаса Мадуро після його суперечливого переобрання. МВФ також призупинив відносини з М'янмою після того, як військові захопили владу внаслідок лютневого перевороту.
Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня вранці таліби без бою увійшли в Кабул. Талібан заявив, що контролює всю територію Афганістану. Президент Ашраф Гані покинув країну.
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