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МВФ вітає відновлення е-декларування в Україні

28 вересня 2023, 17:27
МВФ вітає відновлення е-декларування в Україні
Фото: rian.com.ua
Міжнародний валютний фонд позитивно оцінює ухвалення Верховною Радою закону про відновлення е-декларування.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Система декларування активів в Україні є важливим антикорупційним інструментом, який забезпечує прозорість і підзвітність державних службовців", - сказав глава Місії МВФ в Україні Гевін Грей.

За його словами, Фонд вітає відновлення обов'язків для держслужбовців подавати декларації про активи, зокрема, в публічному доступі.  

"Ефективне впровадження системи декларування активів є важливим для подальшого сприяння суспільній довірі, а також захисту державних фондів, особливо для реконструкції та відновлення", - додав Грей. 

Влітку стало відомо, що ВРУ виконала зобов'язання перед МВФ.

 

МВФВРУУкраїнае-декларування

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