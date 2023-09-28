МВФ вітає відновлення е-декларування в Україні

Міжнародний валютний фонд позитивно оцінює ухвалення Верховною Радою закону про відновлення е-декларування.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Система декларування активів в Україні є важливим антикорупційним інструментом, який забезпечує прозорість і підзвітність державних службовців", - сказав глава Місії МВФ в Україні Гевін Грей.

За його словами, Фонд вітає відновлення обов'язків для держслужбовців подавати декларації про активи, зокрема, в публічному доступі.

"Ефективне впровадження системи декларування активів є важливим для подальшого сприяння суспільній довірі, а також захисту державних фондів, особливо для реконструкції та відновлення", - додав Грей.

Влітку стало відомо, що ВРУ виконала зобов'язання перед МВФ.