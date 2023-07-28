ВРУ виконала зобов’язання перед МВФ

Верхована Рада ухвалила закон про оптимізацію структури Оператора газотранспортної системи України, що передбачено меморандумом з МВФ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram-каналі.

"Рада прийняла в цілому закон про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України. Не в кривій редакції, а в нормальній, яку ми з Максом Хлапуком та іншими колегами внесли у доопрацьованому варіанті. І сьогодні законопроект №9311-1 про корпоративне управління оператора газотранспортної системи України прийнятий", - йдеться в дописі.

Він додав, що це була вимога МВФ і прийнятий текст повністю погоджений з Energy Community.

"Дякую експертам Андрію Бойцуну та Олександр Лисенко за допомогу в напрацюванні правильного тексту. ЗА - 250" - додав депутат.

Відомо, що у меморандумі з МВФ від 24 березня 2023 року українська влада взяла на себе зобов'язання: запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ Оператора ГТС України відповідно до узгодженої цільової моделі – до кінця другого кварталу цього року.

Законопроект встановлює запобіжники, які забезпечують виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо реформи корпоративного управління Оператора ГТС.