МВФ визначиться з траншем для України 22 листопада

Інформацію про це оприлюднили на сайті Фонду, повідомляє "Укрінформ".

Фото: Укрінформ

Як повідомляло агентство, Міжнародний валютний фонд і уряд України уклали попередню угоду на рівні персоналу щодо продовження програми кредитування й виділення Україні траншу в розмірі близько 700 млн дол. Про це йшлося в офіційному повідомленні МВФ, поширеному 18 жовтня.

Завершення першого перегляду дозволить виплатити Україні 500 млн SDR (близько 700 млн дол. США), зазначили у Фонді.

При цьому уточнюється, що домовленість між МВФ і Україною є "оновленим набором економічної, фінансової та структурної політики", що має на меті подолання кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Відновлена програма зосереджуватиметься на п’яти основних напрямах.

По-перше, йдеться про повернення фінансової політики України до умов, які відповідають стійкості середньострокового боргу. Водночас, повинна надаватися підтримка соціально незахищеним особам, а також посилюватися адміністрування доходів та зменшуватися рівень фіскальних ризиків.

По-друге, підкреслюється необхідність забезпечити незалежність Нацбанку України та зосередити монетарну політику на зниженні інфляції до її цільового рівня.

По-третє, потрібно забезпечити умови фінансової стабільності банків, щоб пожвавити банківське кредитування приватного сектора.

По-четверте, однією з головних цілей для України залишається боротьба з корупцією, у тому числі, реалізація судової реформи.

По-п’яте, необхідно зменшити роль держави та корпоративних інтересів в економіці України для покращення бізнес-середовища, зміцнення корпоративного управління, залучення інвестицій та збільшення економічного потенціалу.

Поточна програма МВФ для України stand-by, укладена в червні 2020 року, розрахована на 18 місяців та має завершитися в грудні нинішнього року. Загалом, програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд дол., причому, 2,1 млрд дол. було надано одразу після її підписання.

У Національному банку очікують, що транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 700 млн дол. вдасться отримати до кінця року.