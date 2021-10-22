У Зеленського розповіли, на що підуть 700 мільйонів доларів траншу МВФ
Про це в ефірі каналу "Дом" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, пише Економічна правда.
"На ці 700 млн дол ми очікуємо найближчим часом, вже було підписано попередню угоду з Міжнародним валютним фондом.
Ці кошти закладені вже на покриття державного бюджету. Тому тут особливого вибору немає. Вони зайдуть до державного бюджету", - сказав радник Зеленського.
За його словами, потрібен час, щоб вибрати всю зарезервовану для України суму в 5 млрд дол.
"Україні потрібен додатковий час, аби вибрати всю цю зарезервовану для неї суму. Тому одна з частин переговорного процесу з МВФ стосувалася саме того, що програму було би логічно додатково продовжити, й угода, наскільки я розумію, попередньо вже отримана", - додав він.
Устенко нагадав, що очікується засідання ради директорів МВФ, на яке буде винесено і українське питання.
"Ми раніше отримали 2,1 млрд дол - це 40% від загальної нашої програми. Ми зможемо просунутися автоматично після чергового траншу й отримати бракуючі 60%.
Тому, коли говорили щодо термінів програми, говорили зокрема й про те, щоби спробувати отримати повністю зарезервовану для України суму. Звичайна українська практика - це обірвати стосунки та відкрити нову програму.
Цього разу використовується, на мій погляд, більш логічний підхід - спробувати вибрати те, про що домовилися раніше", - зазначив радник президента.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів очікує, що рішення Радою Міжнародного валютного фонду про виділення другого траншу та про продовження програми до кінця червня 2022 року буде розглянуте у листопаді 2021 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів
- ФОТО На Закарпатті відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам